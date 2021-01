I ''regali sospesi'' dell’Unicef alla Pediatria e Neonatologia di Nottola

Sono stati consegnati all’ospedale di Nottola (Montepulciano) i "regali sospesi" destinati in occasione dell’Epifania dall’Unicef agli ospedali Amici del bambino e alle case famiglia.Grazie al comitato provinciale di Siena Unicef, l’Uoc Pediatria e Neonatologia di Nottola ha ricevuto per i propri piccoli pazienti i kit con la pigotta (la bambola di pezza a marchio Unicef) e alcuni giochi di legno. L’ospedale di Nottola è da molti anni indicato come Amico del bambino dall’Unicef in base al riconoscimento di elevati standard assistenziali.