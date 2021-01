Tls, verso un polo di ricerca e sviluppo per la produzione di vaccini e anticorpi monoclonali

La convenzione, di durata quinquennale, è stata siglata tra l’Agenzia Industrie Difesa – Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare e la Fondazione Toscana Life Sciences

Presentato oggi l’accordo di collaborazione tra la Fondazione Toscana Life Sciences (TLS) e l’Agenzia Industrie Difesa (AID) per il coinvolgimento di una sua Unità produttiva, lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare (SCFM) di Firenze, nella realizzazione di un programma integrato di ricerca e sviluppo per la produzione di vaccini e anticorpi.L’accordo prevede la condivisione di competenze, know how e piattaforme tecnologiche delle due realtà, finalizzata a specifiche attività di ricerca e sviluppo (R&S), nonché la messa a punto di nuovi progetti di R&S congiunti e la formazione di personale specializzato. Una convenzione della durata di 5 anni che mira, inoltre, alla realizzazione di alcuni asset produttivi innovativi con i quali produrre, sia in condizioni ordinarie che nell’emergenza, farmaci e vaccini essenziali per rispondere a eventuali pandemie, come gli anticorpi monoclonali sviluppati da TLS, oppure alcuni antidoti.“L’accordo con TLS - ricorda il direttore generale dell’Agenzia Industrie Difesa, dottor Nicola Latorre - rappresenta una ulteriore occasione per “fare sistema” con una delle eccellenze italiane e contribuire così a sviluppare la necessaria autonomia del nostro Paese nel settore sanitario. Del resto l’intero sistema difesa oltre a garantire il fondamentale supporto logistico in tutta la gestione della crisi pandemica e ora della campagna vaccinale, si è fatto promotore di una serie di attività di ricerca e sviluppo ed ha messo a disposizione del Paese le proprie risorse di assetti, tecnologie e personale anche in questo momento così difficile. D’altro canto la sicurezza sanitaria sarà sempre più uno dei capitoli delle politiche di difesa del Paese. La condivisione delle esperienze tra l’AID, in quanto una delle espressioni del sistema difesa, e TLS mira dunque a sviluppare la formazione di risorse umane altamente specializzate, il potenziamento e la realizzazione di nuovi reparti di produzione capaci di poter operare sia quotidianamente che nell’emergenza, con tutto quello che di positivo ciò potrà rappresentare per l’intero Paese”.Il Colonnello Antonio Medica, direttore dello SCFM, ricorda come lo stabilimento di Firenze rappresenti “l’unica officina farmaceutica dello Stato” che da sempre “svolge un ruolo sociale di grandissima importanza con la produzione dei farmaci carenti e della cannabis per uso medico, ha da sempre prestato il suo piccolo contributo in molte situazioni critiche che hanno afflitto ed affliggono il nostro paese. La sinergia con TLS viene a completare e potenziare le capacità dello SCFM, permettendogli di ricostituire un settore produttivo, quello dei farmaci iniettabili e dei vaccini, che è fondamentale per servire il Paese nel modo più completo ed efficace possibile. Sicuramente questo accordo si estenderà gradualmente anche ad altre attività proprie dello SCFM a beneficio di tutti”.Una collaborazione che apre la strada alla possibile creazione di un polo dedicato alla ricerca biomedica e farmaceutica per far fronte, anche ma non solo, a eventuali rischi pandemici, sviluppando nuove tecniche di produzione per vaccini e anticorpi innovativi con particolare attenzione a target come virus, batteri resistenti agli antibiotici, influenza e microorganismi patogeni emergenti.“In un momento come l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo siamo tornati a considerare l’importanza di avere nel nostro Paese alcuni asset strategici come la ricerca scientifica, lo sviluppo e la produzione di dispositivi medici, farmaci e vaccini – precisa Fabrizio Landi, presidente di Toscana Life Sciences –. Convenzioni come quella appena siglata con Agenzia Industrie Difesa e lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare sono la prova di quanto la nostra Fondazione abbia sempre creduto in questo e di come ci stiamo attivando per mettere a frutto le competenze sviluppate in ambito vaccini e anticorpi, sia grazie a una lunga tradizione del nostro territorio nelle scienze della vita sia grazie a una chiara visione del futuro che intende puntare sulle capacità del nostro Paese”.“Questa collaborazione rafforza i nostri legami già nati nell’ambito di progettualità coordinate dalla Regione Toscana e ci permette di estendere a livello nazionale il contributo che possiamo dare unendo le forze e le competenze - afferma Andrea Paolini, direttore generale di Toscana Life Sciences – La sinergia con lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare, unica officina farmaceutica dello Stato, permetterà a TLS di andare oltre la ricerca scientifica condotta in laboratorio, sia attraverso il trasferimento del sapere e delle competenze all’ambito produttivo, sia grazie alla possibilità di contare sulla consolidata esperienza dello Stabilimento nella messa a punto di soluzioni terapeutiche.”L’accordo prevede la costituzione da parte di Agenzia Industrie Difesa di un gruppo di lavoro (task force) in stretto coordinamento con il Ministero della Difesa e la Fondazione TLS, oltre che una cabina di regia (composta da rappresentanti di entrambe le parti, TLS e AID-SCFM) e di un tavolo tecnico-scientifico, composto da sette professionalità del settore, che avrà il compito di provvedere alla redazione del Piano Operativo e di formulare proposte per le future attività di collaborazione.L’è un ente di diritto pubblico sotto il controllo diretto del Ministro della Difesa. Istituita nel 2001 amministra e sostiene nove Unità Produttive dell’ex area tecnico industriale della Difesa con lo scopo di garantirne lo sviluppo e l’ottenimento del pareggio di bilancio. Ente in-house della pubblica amministrazione, fornisce beni e servizi principalmente alle FFAA. http://www.agenziaindustriedifesa.it/ Loè una Unità Produttiva dell’AID. E’ una “officina farmaceutica” che opera in totale conformità alle normative vigenti in questo settore. Fondato a Torino nel 1853 e trasferito nella sede fiorentina nel 1931 ha da sempre svolto il proprio compito di reperire e produrre medicinali, presidi medico chirurgici e cosmetici per le Forze Armate. In parallelo al suddetto compito istituzionale ha sempre fornito supporto alla sanità pubblica producendo farmaci carenti per la cura delle malattie rare, antidoti ed ultimamente anche la cannabis per uso medico, i disinfettanti e l’idrossiclorochina per l’emergenza pandemica. https://www.farmaceuticomilitare.it/ è un ente no-profit attivo dal 2005 per supportare le attività di ricerca e favorire la nascita di imprese innovative nel campo delle scienze della vita. Nata su impulso dei principali soggetti istituzionali, come la Regione Toscana, del mondo universitario, clinico, industriale e con il contributo strategico e finanziario rilevante di Fondazione Monte dei Paschi di Siena, TLS ha sede a Siena, nella storica area di “Torre Fiorentina”, dove Achille Sclavo fondò nel 1904 l’omonimo Istituto Sieroterapico e Vaccinogeno Toscano e dove oggi importanti multinazionali dei vaccini scelgono strategicamente di localizzare le principali attività di ricerca e sviluppo. https://www.toscanalifesciences.org/it/