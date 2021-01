Arrivata a Siena la nuova fornitura di fiale anti-Covid Pfizer-Biontech

Già vaccinate 8.500 persone dall’Asl Toscana Sud Est: 2.250 in provincia di Siena. Quasi 3.000 alle Scotte

L'Ausl Toscana Sud Est informa che è stata consegnata oggi la nuova fornitura di fiale del vaccino anti-Covid Pfizer Biontech all’ospedale Santa Maria alle Scotte, per la provincia di Siena - a cui secondo quanto ci ha comunicato l'AOUS sono state destinate 1.100 dosi -, e agli ospedali Covid di Arezzo e Grosseto (gestiti dall'Ausl Toscana Sud Est), dove come nelle precedenti due spedizioni sono arrivate 390 fiale per ogni ospedale, per un totale di 4.680 dosi vaccinali divise per le due provincie di Arezzo e Grosseto.Il programma di vaccinazione del personale sanitario e degli ospiti delle RSA prosegue, quindi, regolarmente. Ad oggi le persone vaccinate dall’Asl Toscana Sud Est in provincia di Arezzo sono 3.700 (900 ospiti RSA e 2.800 operatori sanitari), 2.550 in provincia di Grosseto (700 ospiti RSA e 1.850 operatori), 2.250 in provincia di Siena (900 ospiti RSA e 1.350 operatori), per un totale di 8.500 nelle tre province.A questi vanno aggiunti i 2.911 vaccinati tra il personale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese secondo il dato aggiornato all'11 gennaio che ci è stato comunicato dalle Scotte.Gli arrivi del vaccino sono programmati settimanalmente.