Nisini (Lega): ''Il Governo chiarisca la posizione sui fondi a TLS. Interrogazione al ministro Speranza''

“Toscana Life Sciences è una eccellenza nazionale e riferimento mondiale per la ricerca in campo farmacologico; il contributo degli scienziati che operano in questa struttura si sta dimostrando importantissimo nella ricerca di una cura al covid-19. Ma dal Governo tarda ad arrivare una conferma definitiva sui fondi promessi a TLS lo scorso settembre, i quali garantirebbero ulteriori passi in avanti per il contributo italiano alla lotta contro la pandemia." Così in una nota la senatrice della Lega, Tiziana Nisini."Il ministro della salute Speranza aveva infatti dichiarato che il Governo avrebbe stanziato a favore di TLS 80 milioni di euro nel 2020 e 300 milioni per il 2021: al momento, però, questi fondi non sembrano essere ancora arrivati. Per questo ho presentato una interrogazione in Senato per chiedere ufficialmente ed in modo chiaro ed inequivocabile quante delle risorse promesse dal Governo siano state effettivamente erogate in favore di TLS a sostegno delle attività di ricerca, indicando modi e tempi di erogazione. Mi auguro che i fondi promessi non rimangano un'utopistica speranza lanciata nell'ambito di un contesto di propaganda politica durante le elezioni regionali Toscane di settembre e che, nella risposta alla mia interrogazione il ministro ed il Governo chiariscano finalmente che il sostegno a TLS non sia solo a parole ma anche e soprattutto una concreta volontà”.