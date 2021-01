''Territori sicuri'', da Sarteano l'esempio di organizzazione

Medici, pediatri ed infermieri volontari per la tutela del territorio

"I medici di Medicina generale della provincia di Siena, tramite i loro coordinatori di AFT, hanno da tempo predisposto il “piano di emergenza” per l’esecuzione dei tamponi rapidi da eseguire sulla popolazione in caso di microfocolai. Quando la Regione Toscana ha dato il via al programma Territori Sicuri nel comune di Sarteano ha quindi trovato un modello organizzativo già in piedi." Così un intervento del coordinatore di AFT (Aggregazione Funzionale Territoriale) di Siena, Maurizio Pozzi."L’operatività della dottoressa Giulia Della Ciana, quale coordinatore dei medici della Valdichiana facenti parte della AFT n.8, è stata determinante. Nel giro di pochi giorni a disposizione, ha attivato il comparto sanitario per il sistema previsto dalla Regione.Trattandosi di un numero particolarmente elevato di cittadini da sottoporre a tampone, tutti i medici di Medicina generale, i pediatri di libera scelta del comune di Sarteano e altri medici, pediatri e infermieri della zona, sono stati attivati per rendersi disponibili in maniera volontaria ed al di fuori del proprio orario di lavoro. Così come è stato fatto anche per gli infermieri della Cooperativa Medici 2000 che hanno aderito offrendo il proprio contributo.Per questo importantissimo evento di valore sanitario ma, aggiungerei, anche civico, vista anche la grande mole di lavoro per l’occasione, sono stati richiamati a dare il proprio contribuito anche i medici di Medicina generale già in pensione che hanno così dimostrato ancora una volta il grande senso di attaccamento al territorio ed ai suoi cittadini.Si ringrazia la Regione Toscana e la ASL per l’importante campagna a tutela della salute dei cittadini, il Sindaco del Comune di Sarteano per la disponibilità dedicata all’organizzazione sul territorio, le associazioni di volontariato per la importante collaborazione."