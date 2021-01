Report Salute, al via il primo numero interattivo sul sito di Regione Toscana

Pubblicato il numero 1 di Report Salute sul sito di Regione Toscana. Si tratta di uno strumento nuovo, semplice e interattivo, per tenersi aggiornati sulle novità più significative che riguardano il sistema sanitario regionale.Report Salute ospita, in una sola pagina interattiva, infografiche, dati, informazioni, campagne di promozione salute, oltre che una selezione delle principali news di Toscana Notizie e il ‘punto video’ dell'assessore alla Sanità e al diritto alla salute, Simone Bezzini. Report Salute è una sintesi periodica, dinamica e innovativa, sul lavoro svolto in ambito sanitario.Report Salute è in formato pdf, scaricabile dal sito https://www.regione.toscana.it/-/report-salute. Esce ogni 15 giorni.