Vaccini, Marignani (Sena Civitas): ''Sindaco e assessore alla Sanità di Siena: a che gioco giocano?''

Mentre: la maggioranza dei cittadini attende il vaccino per raggiungere quell'immunità che consenta di uscire dalla pandemia; le Regioni e le istituzioni sanitarie hanno avviato la vaccinazione secondo i piani prestabiliti; le varie agenzie del farmaco stanno facendo le verifiche per incrementare le tipologie dei vaccini disponibili; le case farmaceutiche sono impegnate a produrre vaccini; l'assessore alla sanità del Comune di Siena, nella sua pagina Facebook rilancia articoli di dubbia scientificità volti a ingenerare perplessità e sfiducia sull'efficacia dei vaccini. A che gioco si gioca?" Così un intervento di Claudio Marignani, segretario politico del Circolo Sena Civitas."Il Sindaco, quasi certamente informato dai vari addetti stampa, perché non smentisce? Si fa l'occhiolino alla schiera dei contrari ai vaccini, per cercarne il consenso? Oppure si hanno informazioni diverse da quelle che gli organi ufficiali dichiarano?Delle due l'una: se il Comune ha informazioni "parli". Se invece è solo leggerezza, ricerca di consenso o poca informazione, non sarebbe meglio tacere, soprattutto alla luce del ruolo istituzionale che riveste l'assessore?Passi la gaffe sulle siepi per nascondere i barboni; passi l'approssimazione sui problemi del mondo giovanile; ma non scherziamo sui vaccini che stanno facendo uscire il mondo da una crisi sanitaria che produrrà ovunque sacche di nuova povertà e disoccupazione dilagante.