Policlinico di Siena, il dg Antonio Barretta conferma direttore amministrativo e direttore sanitario

"Lavoreremo insieme per accrescere l’efficacia dell’ospedale, con nuove progettualità e slanci innovativi"



Confermata la direzione amministrativa e sanitaria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Il direttore generale, professor Antonio Barretta, ha sciolto la riserva sulla nomina del direttore amministrativo e sanitario, confermando Maria Silvia Mancini per l’incarico amministrativo di vertice e Roberto Gusinu per quello sanitario.



«In questo primo mese di lavoro – afferma il professor Barretta – ho avuto modo di apprezzare le loro competenze, professionalità, l’ottimo lavoro svolto fino ad ora e poi l’attaccamento e la conoscenza dell’Azienda, elementi preziosi e necessari per portare avanti nuove progettualità, con slanci innovativi, e raggiungere importanti risultati nel prossimo triennio, rafforzando il modello dipartimentale e lavorando fianco a fianco con l’Università, per potenziare la piena integrazione tra le attività di ricerca, didattica e assistenza. Realizzeremo insieme un profondo cambiamento organizzativo – aggiunge il professor Barretta -, che parte dal modo di lavorare, con attenzione a strategie organizzative, processi, atteggiamenti, comportamenti, prendendo il meglio dai singoli professionisti e valorizzando il luogo di lavoro, per accrescere l’efficacia di tutto l’ospedale».