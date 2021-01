Ausl Toscana Sud Est, arrivata la nuova fornitura di fiale anti-Covid Pfizer-Biontech

Vaccinate in prima dose dall’Asl Toscana Sud Est 12.708 persone, 1.950 hanno già ricevuto la seconda dose

Sono state consegnate questa mattina, martedì 26 gennaio, all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena, le nuove forniture di fiale del vaccino anti-Covid Pfizer-Biontech che saranno gestite tra Asl Tse e Azienda ospedaliero-universitaria Senese, 585 fiale per un totale di 3.510 dosi. Ai due ospedali Covid dell’Asl Toscana Sud Est di Arezzo e Grosseto, come nelle precedenti due spedizioni, sono arrivate 390 fiale per ogni ospedale, per un totale di 4.680 dosi vaccinali divise per due provincie (2.340 a Grosseto, 2.340 ad Arezzo).Il programma di vaccinazione del personale sanitario e degli ospiti delle Rsa prosegue, quindi, regolarmente. Ad oggi le persone vaccinate dall’Asl Tse in provincia di Siena sono 3.697 (1.405 ospiti Rsa e 2.292 operatori sanitari, dato che non comprende i vaccinati al policlinico delle Scotte), ad Arezzo 5.529 (1.331 ospiti Rsa e 4.198 operatori sanitari), 3.482 in provincia di Grosseto (785 ospiti Rsa e 2.697 operatori), in totale 12.708 nelle tre province.Accanto alla somministrazione della prima dose prosegue anche la campagna di vaccinazione con la seconda dose. In tutta l’Asl Tse sono 1.949 coloro che hanno completato il percorso vaccinale (387 a Siena, cui vanno aggiunti i numeri delle Scotte, 928 ad Arezzo, 634 a Grosseto), di questi 457 sono ospiti delle Rsa.