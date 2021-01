Covid, Toscana resta in zona gialla. Giani: ''Ho appena parlato con il ministro Speranza''

"Ho appena parlato con il ministro Speranza: mi ha ufficializzato che la Toscana sarà ancora zona gialla. Continuiamo così, manteniamo la responsabilità che ci appartiene e impegniamoci ogni giorno per diminuire sempre più i contagi. La #ToscanasiCura dipende da ciascuno di noi, coraggio!". Così ha dichiarato il presidente della Toscana, Eugenio Giani, annunciando in un post su Facebook a permanenza della regione in fascia gialla per un'altra settimana.