Covid, Bezzini: ''In Toscana alto il rischio di risalita dei contagi''

L'assessore alla Salute: "Impegnarsi al massimo per evitare la diffusione del virus"



"Il rischio che i contagi tornino a salire è alto, non bisogna abbassare la guardia e sarebbe un errore vanificare gli sforzi fatti fino ad ora. L'impegno comune di cittadini e istituzioni ha reso la Toscana virtuosa, consentendo di abbassare l'indice di rischio e collocare la nostra regione in fascia gialla per la quarta settimana di fila, a partire da oggi. Ma tutto ciò non è scontato, anzi". Lo scrive su Facebook l'assessore al Diritto alla salute della Regione Toscana, Simone Bezzini.



"Questa settimana (dal 25/1 al 31/1) abbiamo registrato in Toscana 3.597 nuovi positivi (età media 46,58 anni), 590 in più rispetto alla precedente (dal 18/1 al 24/1 il totale dei nuovi positivi era 3.007 - età media: 48,23). Oltre ad una crescita del 20% circa del numero di casi, si nota anche un abbassamento dell'età media degli stessi: la fascia che presenta il maggior incremento è quella tra 20 e 39 anni.



Nonostante il tasso dei ricoveri sia in discesa (anche se lentamente a causa della degenza media della malattia), questo incremento dei casi, seppure per ora contenuto, potrebbe far aumentare, attraverso la sua quota sintomatica, l'indice di contagiosità, con tutte le conseguenze che ne potrebbero derivare nelle prossime settimane".



Bezzini invita tutti a impegnarsi "al massimo per evitare che il virus torni a diffondersi. La posta in gioco è alta e ci siamo già passati. Da ciascuno di noi dipende la salute di tutti".