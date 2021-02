Coronavirus in Italia: 13.189 nuovi casi, 434.722 (-3.043) attualmente positivi, 2.145 in intensiva (-69), 477 deceduti

La situazione in Italia per ogni Regione di mercoledì 3 febbraio



I casi attualmente positivi, i ricoveri in terapia intensiva e i nuovi casi positivi per Regioni e Province autonome

62.117 in Campania (100 in terapia intensiva) 1.539 nuovi positivi

59.769 nel Lazio (279 T.I.) 1.164 n.p.

51.715 in Puglia (155 T.I.) 1.044 n.p.

47.345 in Lombardia (59 T.I.) 1.738 n.p.

44.402 in Emilia-Romagna (194 T.I.) 1.047 n.p.

41.122 in Sicilia (193 T.I.) 886 n.p.

30.360 in Veneto (176 T.I.) 629 n.p.

14.838 in Sardegna (29 T.I.) 143 n.p.

12.052 in Piemonte (147 T.I.) 819 n.p.

11.180 in Friuli Venezia Giulia (63 T.I.) 692 n.p.

10.019 in Abruzzo (47 T.I.) 449 n.p.

9.345 in Toscana (109 T.I.) 551 n.p.



8.630 in Calabria (23 T.I.) 318 n.p.

8.353 nelle Marche (68 T.I.) 408 n.p.

5.999 in Umbria (64 T.I.) 458 n.p.

5.750 P.A. di Bolzano (32 T.I.) 653 n.p.



4.439 in Liguria (64 T.I.) 233 n.p.

3.421 in Basilicata (1 T.I.) 68 n.p.

2.495 nella P.A. di Trento (33 T.I.) 261 n.p.

1.182 in Molise (6 T.I.) 78 n.p.

189 in Valle d’Aosta (3 T.I.) 11 n.p.

La suddivisione in zone da lunedì 1 febbraio



Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, a oggi, mercoledì 3 febbraio, il totale delle persone che hanno contratto il virus SARS-CoV-2 è di, con un incremento rispetto a ieri dinuovi casi.Il numero totale di attualmente positivi è dicon un calo diassistiti rispetto ieri.;sono i pazienti ricoverati in terapia intensiva, con un decremento dipersone rispetto a ieri.Rispetto a ieri i deceduti sonoe portano il totale aIl numero complessivo dei dimessi e guariti dall'inizio dell'epidemia sale invece a, con un incremento dipersone rispetto a ieri.Nelle ultime 24 ore sono stati eseguititamponi.In base al monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità e Ministero della Salute queste le nuove zone decise dalle ordinanze del 29 gennaio del ministro della Salute, Roberto Speranza. Passano in area gialla Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e in arancione Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano.