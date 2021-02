Vaccino anti Covid, si riaprono le agende di prenotazione

Si riaprono oggi, 4 febbraio, le agende per prenotare il vaccino anti Covid, destinato agli operatori sanitari e sociosanitari degli ospedali e delle rsa, alle strutture territoriali pubbliche, al privato accreditato, ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta della Toscana, sempre che abbiano già effettuato la pre-adesione: tutte categorie, queste, coinvolte nella fase 1.E’ quanto previsto dal cronoprogramma regionale una volta trascorse le 48 ore, entro le quali è stata data priorità di prenotazione alle 6.900 persone che si erano già prenotate e alle quali erano stati annullati gli appuntamenti per improvvisa riduzione delle forniture: di queste, si sono prenotate 6.846 persone totali.L’ultima fornitura di 31.590 dosi di vaccino di produzione Pfizer-BioNTech è stata, infatti, consegnata lo scorso 2 febbraio, consegna che ha consentito di riaprire le agende della fase 1 per la prenotazione delle prime somministrazioni del vaccino Pfizer, mentre continuano regolarmente le somministrazioni dei richiami.Dall’inizio della campagna alle ore 14.30 di oggi, giovedì 4 febbraio, sono state utilizzate in tutto 136.957 dosi di vaccino, di cui 21.067 in rsa, come riportato sul portale web https://vaccinazioni.sanita.toscana.it.