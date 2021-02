''Territori sicuri'', la prima giornata a Sinalunga. Prenotazioni oltre quota 1.500

È iniziata questa mattina alle 9, a Sinalunga, la quinta tappa di “Territori sicuri”, il progetto promosso dall’assessorato alla Sanità della Regione Toscana per realizzare uno screening con tamponi antigenici rapidi da laboratorio rivolto a tutta la popolazione.Dopo Campo nell’Elba, Sarteano, Chiusi della Verna, Capolona, l’operazione attuata dall’Azienda Usl Toscana Sud Est tocca quindi il comune della Valdichiana. Le prenotazioni hanno superato quota 1.500 ma l’agenda (sul portale regionale territorisicuri.sanita.toscana.it oppure tramite Cup telefonico al numero 0577-767676 per chi avesse difficoltà a registrarsi on line) è ancora aperta. L’obiettivo delle prossime ore è riuscire a incrementare il numero di cittadini che si sottoporranno al test.“Siamo pronti a modulare le agende in base alle prenotazioni – ha osservato Roberto Pulcinelli, direttore della zona Valdichiana senese, Valdorcia, Amiata dell’Asl Tse – grazie all’adesione volontaria del personale sanitario, espressa come di consueto con numeri generosi. Insieme al mondo dell’associazionismo ci consentono di mettere in piedi queste importanti operazioni di screening, per riuscire a individuare le persone positive asintomatiche che inconsapevolmente possono contribuire a trasmettere il virus”.Edo Zacchei, sindaco di Sinalunga, ha aggiunto: “Questa è una grande opportunità per i cittadini, ne va della salute loro e di tutta la comunità, per questi mi auguro che le adesioni possano crescere nelle prossime ore. Per la prima volta ‘Territori sicuri’ approda in un’area vasta come la nostra, siamo consapevoli di rappresentare un’esperienza utile per lo sviluppo del progetto della Regione”.La situazione a Sinalunga, ha affermato il sindaco Zacchei, “sta tornando sotto controllo, dopo che c’era stata un’impennata di casi dovuta ad alcuni comportamenti non corretti. Ma in generale la cittadinanza ha rispettato le regole. Adesso è importante cogliere questa opportunità per la quale è doveroso rivolgere ancora un ringraziamento agli operatori sanitari e al mondo del volontariato, per il lavoro che stanno continuando a fare dopo il grandissimo impegno garantito in tutti questi mesi di lotta alla pandemia”.Lo screening viene effettuato con il sistema dei tamponi antigenici rapidi da laboratorio: i referti saranno disponibili entro 24 ore dall’effettuazione del test all’indirizzo web https://referticovid.sanita.toscana.it.. In caso di positività scatteranno le consuete procedure di tracciamenti dei contatti. I tamponi proseguiranno nell’area allestita in via Marconi con orario 9-13, 14-18.