Eugenio Giani: ''Toscana ancora gialla ma Chiusi zona rossa''

"A Chiusi registrate varianti al virus più aggressive e di rapida trasmissione"



"Ho appena parlato con il Ministro Roberto Speranza, abbiamo concertato che resteremo per la quinta settimana consecutiva in zona gialla, una bella notizia per tutti noi". Lo ha reso noto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, sulla sua pagina Facebook.



"Un risultato - spiega Giani - che dimostra la responsabilità e gli sforzi fatti in queste settimane, ma non abbassiamo la guardia. Senza distanziamento, mascherine sempre indossate e igiene delle mani, i contagi potrebbero portarci dal 15 febbraio in zona arancione. Come Regione siamo impegnati al massimo per la campagna di vaccinazione".



Farà eccezione il territorio di Chiusi che la prossima settimana diventerà zona rossa dopo che sono state registrate "varianti al virus più aggressive e di rapida trasmissione".



"Con il sindaco Juri Bettollini abbiamo concordato, in modo preventivo e precauzionale, le misure della zona rossa per una settimana all'interno del territorio municipale da domenica 7 al 14 febbraio".