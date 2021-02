''Territori sicuri'', da lunedì screening straordinario a Chiusi

Prenotazioni per i tamponi sopra quota 2.700

“Territori sicuri” a Chiusi a partire da lunedì 8 febbraio. La cittadina della provincia di Siena, dichiarata ‘zona rossa’ con ordinanza del Presidente della Regione a partire da domani e per una settimana, è stata inserita in via straordinaria nel programma di screening promosso dalla Regione Toscana, attuato dall’Azienda Usl Toscana Sud Est con il coinvolgimento del personale amministrativo e sanitario del territorio. Nelle postazioni allestite in piazza XXVI Giugno a Chiusi Scalo dalle associazioni di volontariato Croce Rossa, Misericordia, Pubblica Assistenza saranno effettuati test antigenici rapidi da laboratorio, destinati a tutta la popolazione. L’obiettivo è individuare positivi asintomatici e interrompere così la trasmissione del contagio da Covid-19. A questo proposito, Asl Tse sottolinea con forza la necessità di rispettare sempre le misure di prevenzione e sicurezza per impedire la diffusione del virus: indossare sempre le mascherine protettive, garantire una continua igiene delle mani e degli ambienti, mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, in caso di presenza di sintomi sospetti isolarsi al proprio domicilio e contattare subito il proprio medico curante, rispettare rigorosamente l’eventuale disposizione di un periodo di quarantena. L’avvio della campagna vaccinale non deve indurre ad adottare minori precauzioni per fronteggiare la pandemia.Le prenotazioni a Chiusi sono state aperte ieri sera e per ora sono circa 2700 i cittadini che si sono registrati sul portale regionale https://territorisicuri.sanita.toscana.it oppure tramite Cup telefonico al numero 0577-767676 (opzione riservata a chi avesse difficoltà a registrarsi on line). In entrambi i casi sarà necessario indicare nome, cognome, codice fiscale, numero di telefono cellulare. Le postazioni saranno aperte con orario 9-13 e 14-18, al momento non è stata prevista una data di chiusura dello screening: la valutazione sarà fatta in base alle necessità legate alle prenotazioni, con l’obiettivo di ampliare il più possibile l’effettuazione dei test.Tutti i referti saranno disponibili entro 24 ore dall’effettuazione del tampone, all’indirizzo web https://referticovid.sanita.toscana.it . In caso di accertata positività, scatteranno le consuete procedure per il tracciamento dei contatti.Il progetto “Territori sicuri” è promosso dalla Regione Toscana con Anci, Upi, Misericordie, Pubbliche Assistenze Riunite e Croce Rossa Italiana, insieme agli operatori sanitari, la medicina generale e la pediatria di famiglia, oltre ad Ars Toscana, alle Asl e alle Società della salute.