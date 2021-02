Chiusi: da lunedì parte l'operazione sanitaria Territori Sicuri; tamponi prenotati a quota 4.200

A meno di 24 ore dall'inizio delle operazioni sanitarie per lo svolgimento dello screening di massa, i cittadini di Chiusi stanno dimostrando responsabilità e grande senso civico.Sono, infatti, già 4200 le prenotazioni effettuate sul portale regionale Territori Sicuri (link per la prenotazione del tampone https://territorisicuri.sanita.toscana.it ). Proprio la grande partecipazione ha permesso alla cabina di regia di effettuare un cambio delle procedure e nella tipologia di tampone che sarà effettuato; l'originario tampone antigenico è stato, infatti, sostituito con quello molecolare avente un grado di indagine maggiore e più accurato.“Chiusi sta dimostrando di essere una comunità unita e consapevole della propria forza - dichiara il sindaco Juri Bettollini – già adesso non posso che ringraziare i cittadini per le migliaia di prenotazioni che sono state fatte, ma ovviamente non possono bastare perché dobbiamo andare ancora oltre per permettere agli specialisti un tracciamento preciso del virus nella nostra città. A questo scopo lancio un appello a tutte le persone che non si sono prenotate a farlo il prima possibile attraverso il link previsto ( https://territorisicuri.sanita.toscana.it ) e in caso di difficoltà a farsi aiutare dalle tante associazioni che si sono messe a disposizione e che ringrazio di cuore. Per l'operazione sanitaria Territori Sicuri, come amministrazione, ringraziamo: Anci Toscana, la Regione Toscana con il presidente Giani e l'assessore alla sanità Bezzini, la Usl Toscana Sud Est con il direttore generale dottor D'Urso, la direttrice sanitaria dottoressa Dei, il direttore di zona ing. Pulcinelli e la dottoressa Cappelli dell'igiene pubblica, il Prefetto di Siena Maria Forte, il presidente della Provincia Franceschelli, tutte le forze dell'ordine e tutte le associazioni di volontariato in prima linea per tutte le operazioni dello screening. Ancora una volta la nostra città è chiamata ad affrontare un subdolo nemico invisibile, ma sono certo che ne usciremo tutti insieme vincitori grazie allo spirito che ci unisce nell'affrontare con coraggio anche le difficoltà più dure.”Questa sera (domenica 7 febbraio) inizieranno le operazioni di montaggio del campo base e delle varie strutture che ospiteranno le linee per lo screening. Anche una squadra di dipendenti comunali parteciperà alle operazioni per offrire il proprio supporto a tutte le associazioni coinvolte.Partecipare allo screening è semplicissimo. E' sufficiente prenotarsi sul portale regionale https://territorisicuri.sanita.toscana.it dove sarà chiesto un numero di cellulare e il codice fiscale. Una volta effettuata la prenotazione arriverà un sms di conferma.Una volta fissato l'appuntamento è importante recarsi in piazza XXVI Giugno all’orario scelto con tessera sanitaria e carta d’identità. Nel giro di poche ore si riceverà il risultato.Chi non riesce a prenotarsi in modo autonomo può contattare i numeri di telefono delle associazioni di volontariato e sportive che si sono messe a disposizione e che sono reperibili sulla pagina Facebook del Comune di Chiusi e sul sito istituzione www.comune.chiusi.si.it