''I limoni per la ricerca'': Etruria Retail con Fondazione Umberto Veronesi e Citrus per sostenere la ricerca scientifica

Dal 10 febbraio nei punti vendita Etruria Retail, in vendita I limoni per la ricerca di Fondazione Umberto Veronesi in partnership esclusiva con Citrus l’Orto Italiano

Etruria Retail continua nel suo impegno per la ricerca scientifica e scende in campo a fianco di Fondazione Umberto Veronesi in occasione della quinta edizione de “I limoni per la ricerca”. Da mercoledì 10 a domenica 28 febbraio, nei punti vendita della rete Etruria Retail tra supermercati Carrefour e Bottega Sapori & Valori, potranno essere acquistati i limoni dell’azienda “Citrus l’Orto Italiano”, partner esclusivo del progetto, da sempre al fianco di Fondazione Umberto Veronesi.Per ogni retina venduta, 40 centesimi andranno a finanziare il lavoro di sempre più numerosi medici e ricercatori impegnati su progetti di ricerca contro malattie che ancora minacciano la salute di molte persone.“Etruria Retail – spiega Graziano Costantini, direttore generale di Etruria Retail – è da sempre impegnata al fianco di progetti importanti come quello de ‘I limoni per la ricerca’. Il nostro è un piccolo contributo che ci auguriamo possa diventare grande grazie alla risposta e alla generosità di molti cittadini”.Etruria Retail, azienda nata a Siena nel 1961, opera nel settore della grande distribuzione nell’Italia centrale, dove è presente con 305 punti vendita in 15 province in Toscana, Umbria e alto Lazio. Il Gruppo è impegnato nella somministrazione di merci e servizi ai propri soci, oltre che nella gestione diretta di 23 punti vendita. www.etruriaretail.it I limoni per la ricerca è un progetto realizzato grazie alla collaborazione tra Citrus l’Orto Italiano ( www.citrusitalia.it ) e Fondazione Umberto Veronesi che finanzia il lavoro di medici e ricercatori che dedicano la propria vita alla ricerca scientifica d’eccellenza.