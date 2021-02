Coronavirus: 37 nuovi casi in provincia di Siena, 58 (-1) ricoverati alle Scotte, 9 (+1) in intensiva

Aggiornamento alle ore 14 di giovedì 11 febbraio

I nuovi casi di positività registrati per comune in provincia di Siena nelle ultime 24 ore

(aggiornati alle 14)

Buonconvento 1

Casole D'Elsa 1

Chianciano Terme 3

Chiusi 7

Colle Di Val D'Elsa 5

Gaiole In Chianti 1

Monteriggioni 1

Monteroni D'Arbia 2

Poggibonsi 2

Radicondoli 1

San Gimignano 1

Sarteano 2

Siena 9

Sinalunga 1

I dati dell'AUSL Toscana Sud Est hanno evidenziatonuovi casi di Coronavirus in più rispetto a ieri nella provincia di Siena. Sono complessivamentei nuovi positivi nel territorio dell'Ausl Toscana Sud Est: 39 i casi rilevati in provincia di Arezzo e 30 quelli rilevati in provincia di Grosseto; 1 caso extra Ausl.Deinuovi casi odierni,hanno meno di 18 anni,tra 19 e 34 anni,tra 35 e 49 anni,tra 50 e 64 anni,tra 65 e 79 anni,hanno 80 anni o più.I tamponi effettuati sono stati(1.000 ad Arezzo e 460 a Grosseto; per un totale di 3.338 nell'Ausl Sud Est).Gli attualmente positivi in carico sonorispetto a ieri, di cuia domicilio - poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi - (897 ad Arezzo e 357 a Grosseto; per un totale di 2.072 nell'Ausl Sud Est).Al momentopersone sono in isolamento domiciliare - in quarantena perché contatti stretti con persone contagiate - (2.353 ad Arezzo e 963 a Grosseto; per un totale di 5.811 nell'Ausl Sud Est).Rispetto a ieri sono guaritepersone (25 ad Arezzo e 8 a Grosseto; per un totale di 62nell'Ausl Sud Est).Nelle ultime 24 ore si registranodeceduti in provincia di Siena- come riportato nelpubblicato a questo link - (in totale nell'Ausl Sud Est; 1 ad Arezzo e 1 a Grosseto). Pertanto il totale dall'inizio della pandemia è divittime (278 ad Arezzo e 110 a Grosseto; per un totale di 566 nel territorio dell'Ausl Toscana Sud Est).Questi i dati aggiornati alle ore 14 di oggi, giovedì 11 febbraio, relativi all’andamento dell’epidemia da SARS-CoV-2.Attualmente i ricoverati nelle strutture del territorio di Siena, Arezzo e Grosseto sono in totale(-10) dei qualiin terapia intensiva (+1).(-1) pazienti si trovano ricoverati presso l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese (tutti in area Covid), dei quali(+1) presso la Terapia Intensiva e 12 (+2) con assistenza respiratoria tramite casco.Rispetto a ieri al policlinico di Siena ci sono stati(di cui un paziente pediatrico dimesso nel pomeriggio),(i dati degli eventuali decessi riguardano pazienti ricoverati in area Covid ma devono essere validati come morte per Covid-19 dall’Istituto Superiore di Sanità e il dato finale, verificato e cumulativo - comprendente anche i dati delle Rsa che non vengono registrati dall'Ausl - sui decessi per Coronavirus, viene successivamente comunicato nel bollettino regionale. Per questo motivo i dati presi in considerazione sono diversi rispetto a quelli del report regionale che sono quelli che riportiamo nel titolo per evitare sovrapposizioni discordanti con il titolo dell'articolo sulla situazione regionale).(-7) si trovano presso l’ospedale San Donato di Arezzo: 55 nel reparto di Malattie Infettive (-8);(+1) in Terapia Intensiva.(-2) sono ricoverate presso l’ospedale Misericordia di Grosseto: 21 (-1) nel reparto di Malattie Infettive;(-1) in Terapia Intensiva.Relativamente ai dati della provincia di Siena e delle province di Arezzo e Grosseto rilevati dal report dell'Ausl Toscana Sud Est (e dell'AOUS per quanto riguarda il policlinico di Siena) e riportati nel presente articolo, ricordiamo che possono esserci delle differenze rispetto ai dati del report dell'ARS diffuso dalla Regione Toscana riportati poco fa nell'articolo a questo link . Eventuali discrepanze tra i due rilevamenti sono dovute alla differenza degli orari presi in considerazione (12/12 per il report della Regione Toscana, 14/14 per quello dell'Ausl Toscana Sud Est).