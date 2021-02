Covid, la Toscana passa in zona arancione

Da domenica 14 febbraio insieme Abruzzo, Liguria e provincia autonoma di Trento

La Toscana, insieme ad Abruzzo, Liguria e alla provincia autonoma di Trento, passano in zona arancione. Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà nelle prossime ore le ordinanze, valide a partire da domenica 14 febbraio.In arancione restano anche l'Umbria e la provincia autonoma di Bolzano anche se per entrambe i presidenti hanno disposto misure ancora più restrittive. La Sicilia passa in zona gialla a scadenza della vigente ordinanza.Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha inoltre approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.Il testo proroga, fino al 25 febbraio 2021, sull’intero territorio nazionale, il divieto di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Come già previsto, è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.