La professoressa Maria Grazia Cusi ospite di ''Oggi è un altro giorno'' su Rai 1 per parlare di Covid e varianti

Il Covid-19, le sue varianti e il lavoro che viene fatto in laboratorio per individuarle. Si parlerà di questo nella trasmissione di Rai 1, “Oggi è un altro giorno”, in onda mercoledì 17 febbraio. Ospite, dalle 15 alle 15.30 circa, in collegamento in diretta da Siena, la professoressa Maria Grazia Cusi, direttore della UOC Microbiologia e virologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese.



Il laboratorio dell'ospedale Santa Maria alle Scotte, oltre ad essere stato il primo in Toscana ad isolare il Sars-Cov2 la scorsa primavera, è punto di riferimento per tutta l’area vasta Sud-Est anche per le procedure di sequenziamento del virus: un lavoro piuttosto complesso ma necessario per individuare le varianti.