''Territori sicuri'' a Monteroni d’Arbia: 2mila prenotazioni in meno di un giorno

Ieri pomeriggio, venerdì 19 febbraio, l’annuncio che a Monteroni d’Arbia si sarebbe tenuta la campagna di screening realizzata dall’Asl Toscana Sud Est nell’àmbito di “Territori sicuri”, il progetto promosso dall’assessorato alla sanità della Regione Toscana per individuare positivi asintomatici e arginare il diffondersi del contagio da Covid-19. Alle 16 di oggi, a meno di ventiquattro ore dall’apertura delle prenotazioni, già 1928 cittadini di Monteroni d’Arbia hanno prenotato il proprio tampone da martedì a venerdì, quando le postazioni saranno aperte dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 in piazza Matteotti, accanto agli impianti sportivi.Le prenotazioni sono aperte sul portale territorisicuri.sanita.toscana.it, inserendo il proprio nome, cognome, numero di cellulare, email, codice fiscale, oltre al comune di residenza. Per l’effettuazione del tampone è necessario portare con sé la tessera sanitaria e un documento in corso di validità per il riconoscimento.Il progetto “Territori sicuri” è promosso dalla Regione Toscana con Anci, Upi, Misericordie, Pubbliche Assistenze Riunite e Croce Rossa Italiana, insieme agli operatori sanitari, la medicina generale e la pediatria di famiglia, oltre ad Ars Toscana, alle Asl e alle Società della salute.