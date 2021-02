Da sabato ''Territori sicuri'' a Sovicille, prenotazioni già oltre quota 2mila

Sono già oltre duemila i cittadini residenti nel comune di Sovicille già prenotati per l’iniziativa “Territori sicuri”, che si svolgerà a partire da sabato 27 al campo sportivo “Il Pontaccio” di Rosia, con orario 9-13, 14-18.“Questo progetto – afferma l’assessore regionale alla Sanità Simone Bezzini – ci consente di intervenire tempestivamente per intercettare casi di positività e fotografare la situazione di intere comunità. È il frutto di un lavoro di squadra coordinato che mette insieme la Regione con le associazioni di volontariato, il cui contributo è a dir poco prezioso, Anci, Agenzia regionale di sanità, Asl, amministrazioni comunali e operatori sanitari di ogni categoria, tutti insieme per arginare la diffusione del virus. Oltre a chi si sta prodigando per organizzare il tutto sul territorio, a partire dall’Asl Toscana Sud Est, ringrazio i cittadini di Sovicille e il sindaco Giuseppe Gugliotti che hanno dimostrato da subito grande attenzione e collaborazione per questa iniziativa. Sono convinto che, come accaduto già nelle altre esperienze, questo lavoro porterà frutti positivi”.Il direttore generale dell’Asl Toscana Sud Est, Antonio D’Urso, ricorda l’importanza dell’operazione che in provincia di Siena si è già svolta a Sarteano, Sinalunga, Chiusi, Monteroni d’Arbia, dove è in corso da ieri e proseguirà fino a venerdì. “Ribadisco – afferma il dg D’Urso – che l’attività di testing e tracciamento è fondamentale in questa fase per arginare la diffusione del virus. Territori sicuri, in particolare, consente di individuare positivi asintomatici e quindi è un valore aggiunto che può aiutarci a interrompere catene di contagio che altrimenti non potremmo rilevare. Le adesioni sono state subito elevate, a testimonianza di una spiccata sensibilità della comunità di Sovicille verso un problema da cui è stata particolarmente toccata negli ultimi giorni”.Il sindaco di Sovicille, Giuseppe Gugliotti, sottolinea come “questa sia un’occasione importante per il nostro territorio, che ci consentirà di avere un quadro dettagliato della situazione e verificare se, eventualmente, sia opportuno mettere in campo altre iniziative. Ringrazio fin da ora i cittadini per la sensibilità già dimostrata nelle prime ore di apertura delle prenotazioni, augurandomi che questa opportunità sia colta nella maniera più diffusa possibile, e tutti coloro che si stanno adoperando per approntare l’iniziativa: Regione, Asl, associazioni di volontariato, operatori sanitari, medici di base, personale del comune”.Le prenotazioni sono raccolte sul sito territorisicuri.sanita.toscana.it, indicando le proprie generalità, numero di telefono cellulare e codice fiscale. Il giorno del test bisogna presentarsi con documento di identità e tessera sanitaria. I risultati saranno poi disponibili sul portale regionale referticovid.sanita.toscana.it Il progetto “Territori sicuri” è promosso dalla Regione Toscana con Anci, Upi, Misericordie, Pubbliche Assistenze Riunite e Croce Rossa Italiana, insieme agli operatori sanitari, la medicina generale e la pediatria di famiglia, oltre ad Ars Toscana, alle Asl e alle Società della salute.