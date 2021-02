Rsa ''Bottai'' di Colle: muore un ospite contagiato dalla variante inglese del coronavirus

È deceduto nella tarda serata di mercoledì 24 febbraio uno degli ospiti della RSA Bottai di Colle di Val d’Elsa, risultato nei giorni scorsi positivo al virus Sars-Cov-2. Lo comunica la Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa.Dai primi esami eseguiti i casi di contagio riscontrati nella struttura colligiana sarebbero legati alla presenza di variante inglese al virus. Ulteriori accertamenti di laboratorio sono tutt’ora in corso. Per il momento restano positivi 9 ospiti e 2 operatori. Le condizioni sono da considerare per tutti stazionarie. La struttura conferma che tutti gli ospiti si sono sottoposti a vaccino ed hanno ricevuto le dosi previste terminando la vaccinazione in data 26 gennaio. "La struttura è costantemente in contatto con i familiari degli ospiti ed esprime profondo cordiglio per la grave perdita avvenuta."