''Territori sicuri'' a Castelnuovo Berardenga: postazioni presso gli impianti sportivi a Pianella e Quercegrossa

Iniziativa prevista da lunedì 8 a mercoledì 10 marzo. Prenotazioni aperte da mercoledì 3 marzo

Da lunedì 8 marzo a mercoledì 10 marzo “Territori sicuri”, il programma regionale di screening gratuito per tutta la popolazione, arriva a Castelnuovo Berardenga e da oggi, mercoledì 3 marzo, è possibile prenotarsi sul portale https://territorisicuri.sanita.toscana.it/. I tamponi saranno effettuati nei tre giorni dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 18.‘Territori Sicuri’ a Castelnuovo Berardenga prevede un punto centrale con due postazioni allestito presso gli impianti sportivi di Pianella per i cittadini dei seggi elettorali 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (capoluogo, San Gusmè, Villa a Sesta, Castelnuovo Scalo, Casetta, Monteaperti, Pianella, San Piero in Barca, San Giovanni a Cerreto e Ponte a Bozzone. Un punto secondario con una sola postazione sarà predisposto presso gli impianti sportivi di Quercegrossa per i seggi elettorali 7, 8 e 9 (Pievasciata, Corsignano, Vagliagli, Quercegrossa e La Ripa). In caso di necessità, quali motivi di lavoro o familiari, il tampone potrà essere prenotato anche nella postazione diversa da quella relativa al proprio seggio elettorale.Il tampone sarà effettuato all'interno degli spazi previsti in modo da garantire il massimo grado di sicurezza e con possibilità di parcheggio nelle immediate vicinanze per chi vi si recherà in auto. Per le persone con problemi di mobilità, il prelievo verrà effettuato direttamente presso le auto dal personale infermieristico richiamato dal servizio di volontariato. Per coloro che non sono in grado di prenotare dal sito e non hanno reti familiari o amici che possano farlo per loro, nelle prossime ore saranno comunicati i numeri di telefono messi a disposizione dall'amministrazione comunale per richiedere assistenza ed effettuare la prenotazione.“Visto l'aumento esponenziale negli ultimi giorni di casi positivi al Covid-19 nel nostro territorio - spiega Fabrizio Nepi, sindaco di Castelnuovo Berardenga - l'Agenzia Regionale di Sanità ha indicato il nostro Comune per l'attivazione di ‘Territori Sicuri’, il programma di screening che prevede tamponi gratuiti per tutti i cittadini per individuare nuovi casi positivi, a partire dagli asintomatici. Generalmente è previsto l'allestimento di un punto unico costituito da tre postazioni mobili ravvicinate, in cui vengono effettuati i tamponi su prenotazione, ma vista l'ampiezza del nostro territorio comunale, costituito dal capoluogo e da molte frazioni distanti tra loro, la Regione ci ha concesso, in via eccezionale, la possibilità di individuare un punto principale con due postazioni e un punto aggiuntivo con una sola postazione. Fare il tampone è un modo per fermare il virus ed evitare nuovi focolai. Per questo motivo, tutti i cittadini di Castelnuovo Berardenga sono invitati a iscriversi e a partecipare allo screening per contribuire a rendere davvero sicuro il nostro territorio”.Informazioni. Chi è interessato a effettuare il tampone gratuitamente con l’iniziativa ‘Territori Sicuri’ deve prenotarsi nel sito sul portale https://territorisicuri.sanita.toscana.it/ inserendo nome, cognome, cellulare e codice fiscale. Il giorno del test è necessario presentarsi con un documento di identità e la tessera sanitaria.