''Territori sicuri'' a Castelnuovo: oltre 2.300 prenotazioni nel primo giorno

Prenotazioni aperte fino a lunedì 8 marzo per lo screening gratuito in programma da lunedì 8 a mercoledì 10 marzo presso gli impianti sportivi di Pianella e Quercegrossa

Sono oltre 2.300 le prenotazioni già effettuate dai cittadini di Castelnuovo Berardenga per partecipare a ‘Territori sicuri’, lo screening gratuito organizzato dalla Regione Toscana per individuare nuovi casi positivi al Covid-19 e in programma sul territorio castelnovino da lunedì 8 marzo a mercoledì 10 marzo. Il dato è stato comunicato dal sindaco Fabrizio Nepi nel corso del consiglio comunale che si è svolto oggi, giovedì 4 marzo, in videoconferenza.Il Comune di Castelnuovo Berardenga ha attivato anche il numero di telefono 0577-351351, a disposizione di cittadini che non possono accedere a Internet o non possono ricevere assistenza da amici e parenti. Il numero è attivo da questa mattina, giovedì 4 marzo, e sarà raggiungibile anche dalle ore 14 alle 18; domani, venerdì 5 marzo, dalle ore 8 alle 12 e dalle ore 14 alle 16; sabato 6 marzo, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 14 alle 16; domenica 7 marzo, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 14 alle 16 e lunedì 8 marzo, dalle ore 8 alle 12 e dalle ore 14 alle 16.Continua, inoltre, anche sul territorio castelnovino la campagna di vaccinazione promossa dalla Regione Toscana, per la quale il Comune ha messo a disposizione dei medici di famiglia nuovi spazi per vaccinare cittadini ultraottantenni.Informazioni. Le prenotazioni possono essere effettuate sul portale https://territorisicuri.sanita.toscana.it/ fino alle ore 24 di sabato 6 marzo per effettuare il tampone lunedì 8 marzo; fino alle ore 24 di domenica 7 marzo per martedì 9 marzo e fino alle ore 24 di lunedì 8 marzo per effettuare il tampone mercoledì 10 marzo.I tamponi saranno effettuati nei tre giorni dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 18 presso gli impianti sportivi di Pianella per i cittadini di Castelnuovo capoluogo, San Gusmè, Villa a Sesta, Castelnuovo Scalo, Casetta, Monteaperti, Pianella, San Piero in Barca, San Giovanni a Cerreto e Ponte a Bozzone (seggi elettorali 1, 2, 3, 4, 5 e 6) e presso gli impianti sportivi di Quercegrossa per i residenti a Pievasciata, Corsignano, Vagliagli, Quercegrossa e La Ripa (seggi elettorali 7, 8 e 9). In caso di necessità, quali motivi di lavoro o familiari, il tampone potrà essere prenotato anche nella postazione diversa da quella assegnata in base al seggio elettorale. Il tampone sarà effettuato all'interno degli spazi previsti con il massimo grado di sicurezza e con possibilità di parcheggio nelle immediate vicinanze. Per le persone con problemi di mobilità, il prelievo verrà effettuato direttamente presso le auto dal personale infermieristico presente.