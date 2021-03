Toscana confermata in zona arancione, riunione in serata tra Giani e sindaci su provincia di Siena

La Toscana resta ancora per una settimana in zona arancione, ma con alcune zone rosse già decise - la provincia di Pistoia e i comuni di Cecina (Livorno) e Castellina Marittima (Pisa) - e altre, la provincia di Siena, quella di Prato e il Circondario Empolese Valdelsa, per le quali si terranno fino a tarda serata una serie di incontri con i Sindaci per valutare i provvedimenti da prendere sulla base del tasso di contagiosità.



Lo ha annunciato il presidente della Regione, Eugenio Giani, dopo la prima riunione del Comitato emergenza prevenzione scolastica (Ceps): "Il ministro Speranza - ha detto Giani - mi ha telefonato per comunicarmi che dai dati la nostra è una zona arancione, che rimane per questa settimana."



Al momento, i Comuni sotto osservazione per il loro valore alto di contagio sono 76 che potrebbero diventare zona rossa con le ordinanze che saranno emesse nella giornata di sabato.



Relativamente alle altre regioni questa la mappa al momento ufficiosa:

zona rossa: Campania, Basilicata e Molise;

zona arancione: Lombardia (rafforzato), Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e le province autonome di Bolzano e Trento;

zona gialla: Calabria, Lazio, Liguria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta;

zona bianca: Sardegna.