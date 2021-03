Covid-19, le nuove ordinanze sulle zone del ministro Speranza

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia, venerdì 5 marzo ha firmato due nuove Ordinanze volte a contenere la diffusione dell'epidemia da nuovo coronavirus. I provvedimenti entreranno in vigore lunedì 8 marzo.La prima Ordinanza dispone il passaggio in zona rossa per la Regione Campania mentre la seconda Ordinanza dispone il passaggio in zona arancione per le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto.I provvedimenti fanno salve eventuali misure più restrittive già presenti sui territori.Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle diverse aree in base ai livelli di rischio a partire dall'8 marzo 2021 è la seguente:area gialla: Calabria, Lazio, Liguria, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta;area arancione: Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Umbria, Veneto;area rossa: Basilicata, Campania, Molise;area bianca: Sardegna.