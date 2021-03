Covid-19, il Comune di Castiglione d'Orcia promuove screening nelle scuole

L'adesione all'iniziativa, che vede il coinvolgimento dei medici di zona, è su base volontaria

Una campagna di screening, gratuita, con test sierologici per mantenere in sicurezza le scuole del territorio comunale nel contenimento dei contagi dal virus Sar-Cov2. E’ quanto attivato dall’Amministrazione comunale di Castiglione d’Orcia che ha deciso di mettere in atto in autonomia, un’iniziativa per contribuire alla salute pubblica, tutelando gli studenti, le loro famiglie e il personale scolastico e non docente. La prima fase dei test coinvolgeremo la scuola secondaria di primo grado per poi estendersi anche alla scuola primaria.“Il nostro territorio comunale ad oggi non ha contagi e per questo – spiega il sindaco Claudio Galletti – riteniamo di dover dare il nostro contributo come amministrazione al mantenimento di una situazione di controllo quanto più a lungo possibile”.“Le scuole – aggiunge Alice Rossi, assessore all’Istruzione – rappresentano il punto centrale delle nostre comunità e come amministratori abbiamo il dovere di tutelare la salute dei nostri ragazzi, dei docenti e del corpo non docente. Siamo sicure che le famiglie comprenderanno l’importanza di questo screening”.In accordo con il dirigente scolastico e con la preziosa collaborazione di alcuni medici come il dottor Nicola Ingenito e Gianluca Della Rotonda, pediatri di zona, e il dottor Sbrilli, che si sono resi disponibili per la procedura di rilevamento dei campioni biologici per lo screening in totale sicurezza, i test saranno eseguiti direttamente a scuola. Successivamente, in base alle adesioni e in base alla presenza a scuola e al rientro dalla didattica a distanza, verranno organizzate le altre giornate di screening.Lo screening, finanziato dall’Amministrazione comunale e come prima fornitura da una casa farmaceutica rappresentata da un concittadino, verrà effettuato su base volontaria attraverso la compilazione di un modulo di adesione che è stato distribuito alle famiglie degli studenti.