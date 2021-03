Vaccini, Petrucci (FdI): ''Bezzini riferisca subito in Commissione sulle dosi di Astrazeneca in Toscana''

Il consigliere regionale, componente della Commissione Sanità, ha presentato una richiesta uffi ciale di audizione



“Ho presentato una richiesta ufficiale, al Presidente della Commissione Sanità, affinché l’assessore regionale Bezzini venga urgentemente a riferire in Commissione in merito all’utilizzo delle dosi di vaccino del lotto ABV2856 di Astrazeneca in Toscana" Lo fa sapere il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Diego Petrucci.



"Alla luce dei recenti fatti di cronaca, con i tre decessi che si sono verificati in Sicilia, abbiamo bisogno di avere notizie certe sulle somministrazioni e sull’utilizzo delle dosi di tale vaccino nella nostra regione.



Sappiamo, da notizie di stampa, che i carabinieri del Nas hanno provveduto al sequestro delle 15 fiale rimanenti relative al lotto che la Regione aveva sospeso. Il lotto oggetto di indagini era arrivato in Toscana a febbraio: dall’11 al 23 febbraio sono state somministrate oltre 15mila dosi. E adesso le persone che lo hanno ricevuto stanno tempestando di telefonate medici di famiglia e Asl, vogliono sapere cosa devono fare. L’assessore e la Regione devono dare risposte certe”.