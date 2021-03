Covid-19, le ordinanze sulle zone dal 15 marzo 2021 del ministro Speranza

area rossa: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Veneto, Provincia autonoma di Trento.

area arancione: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Liguria, Toscana, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta, Provincia autonoma di Bolzano;

area bianca: Sardegna;

area gialla: ness

La suddivisione in zone da lunedì 15 marzo

All'interno delle singole Regioni possono essere dichiarate delle zone rosse localizzate



All'interno delle singole Regioni possono essere dichiarate delle zone rosse localizzate

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia del 12 marzo 2021, ha firmato nuove Ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 15 marzo.Passano in area rossa le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento che si aggiungono a Campania e Molise che restano in area rossa. Tutte le altre Regioni saranno in area arancione per gli effetti del decreto legge approvato il 12 marzo. A scadenza della vigente ordinanza, la Basilicata sarà in area arancione, a seguito della rettifica dei dati completata stamattina da parte della Regione. Bolzano passa in arancione per effetto dei dati aggiornati relativi all'incidenza.Per effetto del Decreto-legge del 12 marzo 2021, alle Regioni in zona gialla nel periodo 15 marzo-6 aprile 2021 si applicano le stesse misure della zona arancione e nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa.Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle diverse aree in base ai livelli di rischio a partire dal 15 marzo 2021 è la seguente:una regione.