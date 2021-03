Coronavirus: 1.305 nuovi casi in Toscana, 24.265 positivi (+1.071), 236 in T.I. (+19), 19 deceduti (1 a Siena)

Aggiornamento alle ore 12 di domenica 14 marzo

In Toscana sonoi nuovi casi positivi ai test Covid registrati nelle ultime ventiquattro ore, lievemente di meno rispetto al giorno prima. Gli attualmenti positivi salgono ain più rispetto a ieri ().Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono statii contagiati dal coronavirus nella regione.sono i guariti (l’83,1 per cento, 750 solo nell’ultimo giorno, più 0,5 per cento) e guariti a tutti gli effetti: non solo senza più sintomi ma anche da un punto di vista virale, certificato da tampone negativo.(50 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale e di questi in(19 in più) nelle terapie intensive. Gli altri,, sono isolati a casa, perché presentano sintomi lievi o risultano asintomatici: 486 in in più nelle ventiquattro ore.i decessi: 11 uomini e 8 donne, con un’età media di 77,1 anni.Questi i numeri del bollettino quotidiano sull’andamento dell’epidemia in Toscana, accertati alle 12 di oggi,, sulla base delle richieste della Protezione Civile.Deinuovi casi di oggi – 624 riferiti alla Asl Centro, 459 nella Nord Ovest e 222 nella Sud Est - 1.290 casi sono stati confermati con tampone molecolare e 15 da test rapido antigenico. I tamponi complessivamente registrati nelle ultime ventiquattro ore sono stati, rispettivamente, 15.579 e 5.661. Di questi il 6,1 per cento è risultato positivo. Se il calcolo lo facciamo sui soli soggetti testati (10.941, escludendo i tamponi di controllo), la percentuale sale all’11,9 per cento.I nuovi positivi del bollettino di oggi sono lo 0,8 per cento in più rispetto al totale del giorno prima e l’età media è di circa 43 anni: il 19 per cento ha meno di 20 anni, il 22 per cento tra 20 e 39, il 35 per cento tra 40 e 59, il 18 per cento tra 60 e 79 ed il 6 per cento ottanta anni o più.Con gli ultimi casi registrati salgono a 44.664 i positivi che dall’inizio dell’emergenza hanno interessato i residenti dei territori della Città metropolitana di Firenze (344 in più rispetto a ieri), 14.802 a Prato (97 in più), 16.361 a Pistoia (126 in più), 10.569 a Massa Carrara (84 in più), 17.917 a Lucca (167 in più), 21.957 a Pisa (179 in più), 13.026 a Livorno (86 in più), 15.884 ad Arezzo (142 in più),) e 5.868 a Grosseto (21 in più). Ci sono poi 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma che si riferiscono a residenti in altre regioni.La Toscana si trova al tredicesimo posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 4.647 per 100.000 abitanti rispetto ad una media italiana di 5.315 (dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono ad oggi Prato. con 5.734 casi per 100 mila abitanti, Pistoia con 5.583 e Massa Carrara con 5.450, mentre il tasso più basso rimane quello di Grosseto con 2.658.sono le persone in questo momento in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o prive di sintomi, mentre in sorveglianza attiva (e dunque anch’esse isolati, perché hanno avuto contatti con persone contagiate) sono inSonoi deceduti segnalati nel bollettino di oggi (11 uomini e 8 donne, con un'età media di 77,1 anni); suddivisi per provincia di residenza: 1 a Prato, 2 a Pistoia, 2 a Massa Carrara, 2 a Lucca, 7 a Livorno, 4 Arezzo ea Siena.Dall’inizio dell’epidemia salgono ai deceduti: 1.631 a Firenze, 356 a Prato, 391 a Pistoia, 476 a Massa Carrara, 468 a Lucca, 560 a Pisa, 348 a Livorno, 316 ad Arezzo,a Siena e 116 a Grosseto, a cui si aggiungono 69 persone morte sul suolo toscano ma residenti fuori regione.Il tasso grezzo di mortalità toscano per Covid-19 (numero di deceduti su popolazione residente) è di 132,7 per 100 mila residenti contro 169,1 per 100 mila della media italiana. La Toscana risulta dodicesima. Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (245,4 per 100 mila), seguita da Firenze (162,4) e Prato (137,9) mentre il più basso a Grosseto (52,5).La campagna vaccinale anti-Covid è stata avviata il 27 dicembre. A mezzogiorno di oggi, 14 marzo, e tenendo conto che le sommistrazioni nelle Al proseguiranno per tutta la giornata, risultano 450.629 le vaccinazioni complessivamente effettuate, 10.130 in più rispetto a ieri (+2,3%). La Toscana è in questo momento la quarta regione per percentuale di dosi somministrate rispetto a quelle consegnate (l’89,9 per cento su un lotto di 501.140): un tasso di 12.105 ogni 100 mila abitanti rispetto ad una media italiana di 10.973.Relativamente ai dati della(e delle province di Arezzo e Grosseto) rilevati dal report dell'Ars diffuso dalla Regione Toscana e riportati nel presente articolo, ricordiamo che più tardi (indicativamente tra le 17 e le 18) saranno pubblicati i dati provinciali dettagliati resi noti dall'Ausl Toscana Sud Est. Tra i due rilevamenti possono esserci delle discrepanze dovute alla differenza degli orari presi in considerazione (12/12 per il report regionale, 14/14 per quello dell'Ausl Toscana Sud Est) ed al fatto che i dati regionali sono successivi al validamento da parte dell'ISS.