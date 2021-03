Covid-19, l'incidenza delle varianti in provincia di Siena e nell'Asl Tse

L'Asl Toscana Sud Est ha diffuso ieri,, il report settimanale con i dati dei positivi da varianti del virus SARS-CoV-2 per le province di Arezzo, Siena e Grosseto.In tutte le province vi è una prevalenza della variante inglese, molti anche i casi di variante brasiliana, mentre sono rari i casi di variante sudafricana. La provincia di Siena è quella con maggior incidenza delle varianti che raggiungono quasi il 10% dei casi.In totale, sono(+19 rispetto ai dati di giovedì 11 marzo) i positivi attualmente in carico nelle tre province contagiati da una delle varianti, sul totale di 4.783 pari alVariante Inglese 185Variante Brasiliana 126Variante Sudafricana 2Per quanto riguarda la provincia di, gli attualmente positivi in carico sono(+7 rispetto ai dati di giovedì 11 marzo), sul totale di 1.564 pari alVariante Inglese 99Variante Brasiliana 52Variante Sudafricana 0Nel territorio della provincia di Arezzo sonoi casi di positività da varianti (+11 rispetto ai dati di giovedì 11 marzo), sul totale di 2.179 pari alVariante Inglese 49Variante Brasiliana 68Variante Sudafricana 2Nel territorio della provincia di Grosseto sono, stabili, (sul totale di 1.040 pari al):Variante Inglese 36Variante Brasiliana 6Variante Sudafricana 0Infine sonoi casi extra Asl:Variante Inglese 3Variante Brasiliana 0Variante Sudafricana 0