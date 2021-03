Covid-19, la situazione in ambito scolastico in provincia di Siena e nell'Asl Tse

L'Asl Toscana Sud Est ha diffuso oggi, mercoledì 17 marzo, il report settimanale sulla situazione dei positivi da SARS-CoV-1 relativamente all'ambito scolastico nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto.In totale, sonoi positivi attualmente in carico nelle tre province (erano 400 una settimana fa, mercoledì 10 marzo), di cuisono le persone attualmente in isolamento domiciliare (erano 395) equelle ricoverate (erano 5); 16 quelle in carico in altre Asl. Dall'inizio della pandemia sono(+126) i casi registrati dei quali(+193) guariti.Per quanto riguarda la provincia di, gli attualmente positivi in carico tra insegnanti, personale non docente e studenti sono(-41), di cui 98 in isolamento domiciliare ericoverati. Nello specifico sono 17 i casi tra il personale docente, 4 tra quello non docente e 80 tra gli studenti.Dall'inizio della pandemia, il totale dei casi scolastici è di(+28): 107 tra gli insegnanti, 13 tra il personale non docente e 552 tra gli studenti. Il totale dei quariti è di(+69): 90 insegnanti, 9 non docenti, 467 studenti.Nella provincia di Arezzo i casi attualmente positivi sono(-27), 1.161 da inizio pandemia con 1.018 guariti, mentre in provincia di Grosseto(-2), 301 da inizio pandemia con 223 guariti. Per quanto riguarda i casi extra Usl, sono(+3) gli attuali positivi (581 dall'inizio della pandemia, dei quali 556 guariti).Ricordiamo che i dati riportati NON si riferiscono a persone che hanno contratto il contagio all'interno delle strutture scolastiche, ma a personale docente, non docente e studenti che operano a vario titolo in ambito scolastico.