Dall'Ema via libera al vaccino AstraZeneca

Giani: "Appena possibile comunicherò come riprenderanno le vaccinazioni"

L’Ema, Agenzia europea per i medicinali ha dato di nuovo via libera all’utilizzo di AstraZeneca. La notizia dopo una seduta straordinaria del Comitato per la sicurezza per esaminare il farmaco anglo-svedese, terminata dopo le 17 di oggi, giovedì 18 marzo."Il vaccino AstraZeneca è sicuro, efficace, i benefici sono superiori ai rischi ed escludiamo relazioni tra casi di trombosi" e la somministrazione dei sieri. Lo afferma la direttrice di Ema Emer Cooke argomentando il via libera al vaccino nella conferenza stampa. I casi di trombosi dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca "sono inferiori" a quelli che avvengono tra la popolazione non vaccinata, ha detto Sabien Straus, presidente del Prac (Commissione di farmacovigilanza).Il vaccino era stato sospeso in via cautelativa in diversi paesi europei dopo che erano state segnalate presunte reazioni avverse."Appena possibile - ha commentato appena avuta la notizia il presidente della Regione, Eugenio Giani - comunicherò come riprenderanno le vaccinazioni."