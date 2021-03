Astra Zeneca, venerdì 19 alle 15 riprendono le vaccinazioni

Dopo il via libera da parte del Governo. Si partirà da chi ha già appuntamenti dal pomeriggio di domani in poi

Il Governo italiano ha dato il suo ok. "Da domani alle 15 riprendono le vaccinazioni", è l'indicazione del ministero della Salute.Dunque, in Toscana già domani potrebbero riprendere le somministrazioni prenotate nei giorni scorsi.Si ricomincerà dalle persone che hanno fissato un appuntamento dal pomeriggio del 19 marzo in poi e a cui la Regione non ha inviato l'sms di cancellazione dell'appuntamento.Chi invece ha ricevuto la disdetta potrà riprovare a prendere un appuntamento e beneficerà di una priorità.