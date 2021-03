AstraZeneca, al via dalle 15 di oggi venerdì 19 marzo le vaccinazioni già prenotate

Sono confermate anche tutte le prenotazioni di sabato 20 e domenica 21 marzo in calendario: i cittadini, che hanno preso l’appuntamento in queste date possono recarsi nei punti vaccinali prenotati

Via libera alle vaccinazioni con AstraZeneca. Si riparte dalle ore 15 di oggi 19 marzo con gli appuntamenti già prenotati e tuttora validi.Sono confermate anche tutte le prenotazioni di sabato 20 e domenica 21 marzo in calendario: i cittadini, che hanno preso l’appuntamento in queste date possono recarsi direttamente nei punti vaccinali prenotati, per ricevere la somministrazione del siero AstraZeneca.Invece, le prenotazioni per gli appuntamenti in calendario fino alle ore 14:59 di oggi venerdì 19 sono state annullate con apposito sms, già inviato ai diretti interessati.Le persone a cui sono state annullate le prenotazioni, dallo scorso lunedì 15 marzo fino alle ore 14:59 di oggi, avranno la priorità per riprenotarsi non appena verranno riaperte le agende sul portale regionale: queste stesse persone saranno allertate con un altro sms, perché provvedano a registrarsi nuovamente nei prossimi giorni.“Alle 15 di questo pomeriggio ripartiamo con le vaccinazioni AstraZeneca già in calendario e prenotate nei giorni scorsi - sottolinea il presidente Eugenio Giani -. Non c’è tempo da perdere. Dobbiamo vaccinare, vaccinare e ancora vaccinare, se vogliamo uscire da questa emergenza sanitaria e socio-economica quanto prima. Ringrazio i cittadini della loro disponibilità, collaborazione e pazienza, che i tempi che viviamo ci richiedono oltre ogni dire. Andiamo avanti con fiducia su questo fronte. Le prossime nuove forniture di vaccino, attese per la Toscana, ci consentiranno di dare una notevole spinta alla vaccinazione. La nostra macchina organizzativa, perfezionata sul campo grazie alla rete progressivamente rafforzata del nostro intero sistema sanitario, è in grado di consentire alla Toscana di somministrare 1 milione di vaccini al mese. Noi siamo pronti”.