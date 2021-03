Giani: ''La Toscana resta arancione''

Il presidente della Regione, Eugenio Giani, nel corso di una diretta streaming iniziata attorno alle 19.20 di oggi, venerdì 19 marzo, dopo aver annunciato che in Toscana sono state superate le 500mila dosi di vaccino somministrate, ha confermato la collocazione della regione da parte del Ministero della Salute in zona arancione per un'altra settimana.



La Toscana ha un indice di trasmissibilità RT di 1,09, e per questo parametro si avvicina alla zona gialla, che scatta a 1, mentre l’indice di contagio complessivo è a 246.



In zona rossa, oltre alle province di Arezzo, Pistoia e Prato, il comune di Grosseto e i comuni dell'Amiata, l'Empolese-Valdelsa, il Valdarno inferiore, il comprensorio del Cuoio ed i sette comuni della Versilia.



Altri comuni hanno deciso per la zona arancione rafforzata e per avere il quadro definito e definitivo della situazione sarà necessario attendere le ordinanze che verranno predisposte e firmate dal presidente domani, sabato 20 marzo, dopo il confronto con i sindaci interessati.