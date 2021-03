Coronavirus in provincia di Siena: 55 nuovi casi, 1 deceduto, 1.421 (-2) positivi. 122 (+1) ricoverati alle Scotte, 17 (+1) in T.I.

Aggiornamento alle ore 14 di martedì 23 marzo

I nuovi casi di positività registrati per comune in provincia di Siena nelle ultime 24 ore

(aggiornati alle 14)

Siena 13

Chianciano Terme 6

Buonconvento 5

Asciano 4

Chiusi 3

Monteriggioni 3

Radda in Chianti 3

San Gimignano 3

Torrita di Siena 3

Colle di Val d'Elsa 2

Poggibonsi 2

Rapolano Terme 2

Sinalunga 2

Casole d'Elsa 1

Castelnuovo Berardenga 1

Chiusdino 1

Sovicille 1

I pazienti attualmente ricoverati a Siena, Arezzo e Grosseto

I dati dell'AUSL Toscana Sud Est hanno evidenziatonuovi casi di Coronavirus in più rispetto a ieri nella provincia di Siena. Sono complessivamentei nuovi casi positivi nel territorio dell'Ausl Toscana Sud Est: 128 i casi rilevati in provincia di Arezzo e 30 quelli rilevati in provincia di Grosseto; 0 casi extra Ausl.Deinuovi casi odierni,hanno meno di 18 anni,tra 19 e 34 anni,tra 35 e 49 anni,tra 50 e 64 anni,tra 65 e 79 anni,hanno 80 anni o più.I tamponi effettuati sono staticon un tasso di positività del- in forte calo rispetto al 10,81% di ieri e in linea con il tasso regionale odierno del 4,68% - (1.891 ad Arezzo e 1.101 a Grosseto; per un totale di 4.186 nell'Ausl Sud Est).Gli attualmente positivi in carico sonorispetto a ieri, di cuia domicilio - poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano asintomatici - (2.204 ad Arezzo e 1.305 a Grosseto; per un totale di 4.930 nell'Ausl Sud Est).Al momentopersone sono in isolamento domiciliare - in quarantena perché contatti stretti con persone contagiate - (3.363 ad Arezzo e 2.530 a Grosseto; per un totale di 8.652 nell'Ausl Sud Est).Rispetto a ieri in provincia di Siena sono guaritepersone (54 ad Arezzo e 65 a Grosseto; per un totale dinell'Ausl Sud Est).Nelle ultime 24 ore si registradeceduto in provincia di Siena- come riportato nelpubblicato a questo link - (in totale nell'Ausl Sud Est; 1 ad Arezzo e 6 a Grosseto). Pertanto il totale dall'inizio della pandemia è divittime (330 ad Arezzo e 125 a Grosseto; per un totale di 678 nel territorio dell'Ausl Toscana Sud Est).Questi i dati aggiornati alle ore 14 di oggi,, relativi all’andamento dell’epidemia da SARS-CoV-2.Attualmente i ricoverati nelle strutture del territorio di Siena, Arezzo e Grosseto sono in totale(+6) dei qualiin terapia intensiva (+4).(+1) pazienti si trovano ricoverati presso l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese.sono i pazienti in Area Covid, dei quali(+1) presso la Terapia Intensiva e(-2) in media intensità;paziente è ricoverato in Area pediatrica.Rispetto a ieri al policlinico di Siena ci sono stati(i dati degli eventuali decessi riguardano pazienti ricoverati in area Covid ma devono essere validati come morte per Covid-19 dall’Istituto Superiore di Sanità e il dato finale, verificato e cumulativo - comprendente anche i dati delle Rsa che non vengono registrati dall'Ausl - sui decessi per Coronavirus, viene successivamente comunicato nel bollettino regionale. Per questo motivo i dati presi in considerazione sono diversi rispetto a quelli del report regionale che sono quelli che riportiamo nel titolo per evitare sovrapposizioni discordanti con il titolo dell'articolo sulla situazione regionale).Di seguito la provenienza dei pazienti: Area senese: 58 (dei quali 1 pediatrico); Alta Valdelsa: 31; Valdichiana senese: 21; Amiata/Valdorcia: 6; Barberino/Tavarnelle (FI): 2; Valdichiana aretina: 1; Milano: 1; Terranuova Bracciolini (AR): 1; Bibbiena (AR): 1.(-1) si trovano presso l’ospedale San Donato di Arezzo: 103 (-1) nella degenza Covid;(0) in Terapia Intensiva.(+6) sono ricoverate presso l’ospedale Misericordia di Grosseto: 65 (+3) nella degenza Covid;(+3) in Terapia Intensiva.Relativamente ai dati della provincia di Siena e delle province di Arezzo e Grosseto rilevati dal report dell'Ausl Toscana Sud Est (e dell'AOUS per quanto riguarda il policlinico di Siena) e riportati nel presente articolo, ricordiamo che possono esserci delle differenze rispetto ai dati del report dell'ARS diffuso dalla Regione Toscana riportati poco fa nell'articolo a questo link . Eventuali discrepanze tra i due rilevamenti sono dovute alla differenza degli orari presi in considerazione (12/12 per il report della Regione Toscana, 14/14 per quello dell'Ausl Toscana Sud Est) ed al fatto che i dati regionali sono successivi al validamento da parte dell'ISS.