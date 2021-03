Mario Lolini (Lega): ''Con il Governo Draghi si torna a parlare delle città termali''

"Bene l'incontro tra il ministro Garavaglia e i sindaci di Montecatini e Chianciano"



"Con il Governo Draghi si torna a parlare di città termali e delle soluzioni per superare le criticità del settore. Come Lega Salvini Premier siamo molto soddisfatti dell'incontro tra il sindaco di Montecatini Terme Luca Barocini, il sindaco di Chianciano Terme Andrea Marchetti, gli onorevoli Lega Marco Carrara e Guglielmo Picchi, il ministro Massimo Garavaglia e rappresenti delle categorie economiche delle due realtà". Così il commissario nazionale della Lega Toscana-Salvini Premier Mario Lolini sull'incontro recentemente avvenuto.



"Il settore termale - commenta Lolini- è molto importante per l'economia turistica Toscana, con una forte incidenza su realtà ben precise, come, appunto, quella di Montecatini Terme e di Chianciano. Credo che la disponibilità del Ministro Garavaglia dimostri una forte discontinuità rispetto al Governo Conte-2 che, di questo settore, si era disinteressato. Come Lega - conclude Lolini- saremo al fianco di tutte le realtà termali, che in Italia e non di meno in Toscana sono importanti, con ampio indotto, e tra le più colpite in assoluto dalle conseguenze economiche e sociali del Covid-19”.