Toscana, piano vaccinale. Galletti (M5S): ''Avviare subito commissione di inchiesta per superare le carenze nella gestione''

“La Giunta regionale non può continuare a rimanere arroccata sulla narrazione di un piano vaccinale che procede al meglio, alimentando false aspettative e frustrazioni nei cittadini: la Toscana è invece pericolosamente indietro nella gestione delle vaccinazioni per causa di un sistema che ha troppe volte dimostrato di essere fallimentare”. Così Irene Galletti, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Toscana, nell’intervento di oggi in Consiglio regionale.



“Alle richieste legittime delle opposizioni e dei cittadini sulle modalità operative e sulle tempistiche per accedere ai vaccini, con giri di parole il presidente Eugenio Giani ci fa intendere che il problema è l’impazienza dei toscani e la complessità di un piano ben congegnato che potremo capire solo a posteriori. Questa reazione temo lascerà ancora maggiore rabbia nelle persone e sfiducia verso il sistema sanitario, non capisco come si possa sottovalutare così l'aspetto psicologico e sociale di eventi come quello accaduto ieri sera, ultimo di una serie. Sarebbe secondo me molto più apprezzato riconoscere che il sistema di gestione ha delle falle su vari fronti e la regione sta cercando di riparare, magari spiegando anche come. I tagli nelle forniture certo sono una componente che mette in difficoltà il sistema, ma non si venga a dire che è l'unico.



Le garanzie che ci vengono raccontate a ogni seduta non bastano né a noi, né alla popolazione che attende spiegazioni, per questo chiediamo ancora a gran voce un coinvolgimento attivo del Consiglio regionale, che ricordiamo essere organo sovrano nel governo di ogni Regione. Anche la Toscana.



Pertanto chiediamo che venga aperta, subito, una commissione d'inchiesta regionale, per mettere il Consiglio a conoscenza delle carenze strutturali e di pianificazione del piano vaccinale della Regione Toscana e permetterci un monitoraggio continuo, e anche la possibilità di contribuire con proposte. Una commissione composta da politici e tecnici, la cui funzione dovrà essere quella di risolvere i problemi di immediata gravità e urgenza, tenendo ben chiara la prospettiva di dare vita ad una nuova strutturazione del Sistema Sanitario regionale, per la gestione di medio-lungo periodo della pandemia. Sappiamo purtroppo che non è tutto riducibile a un problema di questi mesi, e dobbiamo prepararci a un'operatività analoga anche per il futuro”.