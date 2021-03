Piano vaccini in Toscana, Lega: ''Convocare d'urgenza il Consiglio regionale''

"Discutere la sfiducia all’assessore Bezzini e chiedere l’istituzione di una Commissione speciale con funzione di vigilanza sulla campagna vaccinale"

“Il vaso è colmo e quindi bisogna immediatamente correre ai ripari riguardo alla fin qui disastrosa campagna vaccinale messa in atto dalla Regione Toscana. A fronte di varie e reiterate criticità, manifestatesi in questi mesi sulla predetta delicata questione riteniamo, pertanto, necessario ed urgente chiedere la convocazione di un apposito Consiglio regionale.” Così un intervento dei consiglieri regionali del Gruppo Lega.“In tale occasione - precisano gli esponenti leghisti - proporremo l’istituzione di una commissione speciale, nell’ambito dello stesso Consiglio, presieduta dalle opposizioni, con funzione di vigilanza sull’andamento delle fondamentali attività sanitarie, tese ad immunizzare quanto prima i nostri corregionali. Oltre a ciò presenteremo una mozione di sfiducia nei confronti dell’assessore Bezzini, principale responsabile, assieme al presidente Giani, di questa fallimentare opera di vaccinazione sul nostro territorio. La salute è un bene prezioso ed occorre un deciso ed immediato cambio di rotta per fronteggiare al meglio una pandemia che, non pare dare, purtroppo, segnali di cedimento.”