Francesco Sale (PC): ''Vaccini over 80: Toscana in fondo alla lista''

Intervento del segretario del Partito Comunista Toscana sulla situazione della vaccinazione agli ultraottantenni



"Ecco le conseguenze di anni di smantellamento del sistema sanitario pubblico e della sanità di prossimità.

Lo abbiamo detto nel corso di tutta la campagna elettorale per le regionali. Lo denunciamo da anni. Quella che Enrico Rossi definiva “razionalizzazione” non era altro che il taglio progressivo delle risorse al sistema sanitario regionale, che ha visto negli anni la privatizzazione di settori sempre più vasti e l’annientamento dei servizi sanitari di prossimità, quelli più vicini ai cittadini." Così interviene Francesco Sale, segretario del Partito Comunista Toscana in merito alla campagna vaccinale degli ultraottantenni.



"Proprio la sanità diffusa, i presidi medici territoriali avrebbero potuto costituire una rete di punti importantissimi prima nella lotta alla diffusione del Covid - prosegue Sale -, evitando l’intasamento di ospedali e pronto soccorso, e adesso nella somministrazione del vaccini. Niente accade per caso. Dietro a ogni scelta ci sono responsabili precisi. Di questo i responsabili si chiamano Enrico Rossi ed Eugenio Giani. Quelli che chiedevano il “voto utile per il Pd”. Utile a loro. Non certo ai cittadini toscani."