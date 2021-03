Territori Sicuri, screening a Castellina in Chianti e a Buonconvento

Tamponi gratuiti mercoledì 31 marzo a Castellina in Chianti e il primo e 2 aprile a Buonconvento. I cittadini possono già prenotarsi sul portale regionale dedicato

Territori Sicuri, il programma regionale di screening gratuito, finalizzato a intercettare i casi positivi, soprattutto asintomantici, e arginare eventuali focolai, farà tappa, nei prossimi giorni, anche a Castellina in Chianti e a Buonconvento, in provincia di Siena.Mercoledì 31 marzo sarà a Castellina in Chianti: la postazione dove poter effettuare lo screening sarà allestita nel parcheggio Il Colombaio, e sarà a disposizione dei cittadini in orario 9-13 e 14-18.Giovedì 1 e venerdì 2 aprile sarà a Buonconvento: lo screening potrà essere effettuato presso apposite postazioni nell’area del campo sportivo Pietro Fossi, in via Giuseppe Di Vittorio, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.I cittadini residenti possono già prenotarsi sul portale regionale https://territorisicuri.sanita.toscana.it/#/home . L’adesione a questa opportunità di screening anti Covid è volontaria.“Territori sicuri” è promosso dall’assessorato alla sanità di Regione Toscana guidato da Simone Bezzini, con Anci, Upi, Misericordie, Pubbliche assistenze toscane e Croce rossa italiana, insieme agli operatori sanitari, la medicina generale e la pediatria di famiglia, oltre ad Ars Toscana (l’Agenzia regionale di sanità), alle Asl e alle Società della Salute. Indispensabile e prezioso è il sostegno fornito dalle associazioni di volontariato, accanto a quello di medici, pediatri e infermieri, che si sono resi disponibili per l’esecuzione dei test e i relativi adempimenti.La strategia del progetto è quella dell’allerta precoce, per contrastare la diffusione dei contagi prima possibile. I territori a maggior rischio di positività al Sars Cov-2 sono indicati da Ars, che elabora e monitora l’indice di contagio di ciascun Comune toscano.