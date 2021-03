''Scuole Sicure'', a Siena test rapidi per studenti e personale scolastico alla farmacia comunale della stazione

Dalla prossima settimana un gazebo esterno per lo screening gratuito anti Covid-19

La salute degli studenti e delle loro famiglie al centro dell’accordo tra le farmacie pubbliche e private e la Regione, condiviso dal Comune di Siena. Da questo parte l’adesione delle farmacie comunali senesi al progetto della Regione Toscana “Scuole Sicure”. A partire dalla prossima settimana, all’interno di un gazebo che sarà montato esternamente alla Farmacia Comunale 3, presso la stazione ferroviaria, monitoraggio e screening gratuito per tutta la popolazione scolastica.Gli utenti che parteciperanno allo screening in maniera volontaria avranno la possibilità di effettuare un test antigenico rapido in grado di portare un risultato immediato nell’identificare se le persone sono entrate in contatto con il virus SARS-CoV-2 e di evitare il nascere di possibili nuovi focolai di Covid-19.Potranno sottoporsi allo screening scolari e studenti (0-18 anni), maggiorenni se frequentanti scuola secondaria superiore; relativi genitori, anche se separati e/o non conviventi e tutori/affidatari; relative sorelle/fratelli; altri familiari conviventi di scolari/studenti; nonna/nonno non convivente di scolari/studenti; studenti universitari anche se frequentanti Università fuori regione; studenti dei percorsi di IeFP (Istruzione e Formazione Professionale); personale scolastico delle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi 0-3 anni; personale degli enti di formazione professionale che erogano i percorsi di IeFP.“Con l'adesione al progetto "Scuole Sicure" l'Asp Città di Siena, in sinergia con il Comune, si pone in prima fila nella tutela della salute degli studenti, delle famiglie e del personale scolastico – spiega Mario Valgimigli, presidente del’Asp Città di Siena - per i cittadini questa iniziativa costituisce una ulteriore opportunità di accedere ai test in maniera facilitata e sicura grazie alle strutture approntate presso la Farmacia Comunale n. 3 presso la Stazione. La tutela del benessere e della salute, nel rispetto della persona, è l'obiettivo primario al quale si sta dedicando con impegno e passione tutto il personale dell'Asp: dalle case di riposo alle farmacie e dall'amministrazione alle mense scolastiche”.Saranno a disposizione degli utenti, che dovranno prenotare lo screening attraverso la farmacia, un infermiere, che svolgerà il prelievo, e un farmacista, che si occuperà della parte burocratica, come la sottoscrizione obbligatoria di tre moduli legati alle procedure sulla privacy.Per procedere con il test sarà necessario prenotarsi telefonicamente chiamando la farmacia e il giorno dell’appuntamento presentarsi con un’autocertificazione che attesti di far parte della popolazione scolastica coinvolta nel progetto.In caso di positività il risultato sarà comunicato telefonicamente dal Servizio d’Igiene territoriale competente e dal medico di famiglia. I dati anagrafici, il codice fiscale, il numero di telefono, il nome del MMG/PLS e il risultato del test, sia positivo che negativo, saranno trasmessi al sistema di informativo della Regione Toscana e alla Azienda USL.