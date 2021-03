Toscana rossa o arancione, Giani: ''Non lo so. Decisione di competenza del Ministero, in giornata sapremo''

"Non lo so" se la Toscana rimane arancione anche la prossima settimana "perché la decisione è competenza del ministero sulla base dei dati. Oggi in giornata lo sapremo, e mi adeguerò alla valutazione. Siamo proprio al limite". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, intervenendo su La7 a Tagadà. Ieri il presidente della Regione si era dimostrato più fiducioso ( vai all'articolo ), ma trattandosi di una situazione al limite e con i dati delle ultime 24 ore in peggioramento rispetto a ieri, la probabilità che l'intera Toscana passi in zona rossa è alta.