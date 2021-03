Vaccinati in Toscana solo il 10,47% degli over 80

Il 32,44% ha ricevuto la prima dose. La regione penultima in Italia

P.A. Trento 41,37

P.A Bolzano 35,73

Basilicata 34,88

Emilia Romagna 30,18

Valle d'Aosta 29,71

Friuli Venezia Giulia 28,07

Campania 27,86

Marche 27,60

Lazio 27,56

Molise 27,53

Liguria 23,18

Piemonte 21,97

Veneto 21,03

Abruzzo 18,49

Sicilia 17,86

Puglia 17,28

Lombardia 17,28

Umbria 16,57

Calabria 13,03

Toscana 10,47

Sardegna 6,32

In Italia sono stati finora vaccinati (compreso il richiamo)ultraottantenni, pari aldi questa fascia di popolazione, secondo i nuovi dati pubblicati sul sito del Governo e aggiornati alle 8 di venerdì 26 marzo. Gli over 80 che hanno ricevuto solo la prima dose sono, ilIn Toscana i vaccinati con due dosi sono invece, pari aldegli ultraottantenni, mentre vaccinati solo con la prima dose sono il, per un totale dianziani. Dietro solo la Sardegna, con il 6,32% degli over 80 vaccinati.Di seguito le percentuali degli ultraottantenni vaccinati con prima e seconda dose in tutte le Regioni e Province autonome: