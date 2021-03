Fiaip Siena dona 250 uova pasquali a degenti e personale del reparto Covid delle Scotte

La consegna si terrà venerdì 2 aprile alla presenza del direttore generale Antonio Davide Barretta

Su tutto il territorio provinciale continua la battaglia per gli operatori sanitari e per i pazienti ricoverati che trascorreranno la Pasqua in corsia. Per far arrivare gli auguri e un messaggio di solidarietà a chi ogni giorno lotta contro il diffondersi del Covid-19, FIAIP Siena (il collegio provinciale della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, ndr) ha deciso di donare 250 uova pasquali confettate ripiene di cioccolato extra fondente ai degenti covid dell'Ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena e al personale sanitario che li assiste.La consegna si terrà venerdì 2 aprile alle ore 11 con la partecipazione del direttore generale Antonio Davide Barretta.