Il gruppo piccoli della Torre porta le uova di Pasqua ai pazienti del Dipartimento della Donna e dei Bambini delle Scotte

Uova di cioccolato per i piccoli pazienti ricoverati nel Dipartimento della Donna e dei Bambini. È questo il bel pensiero di Pasqua organizzato dal gruppo piccoli della Contrada della Torre.Un appuntamento speciale per i giovani contradaioli di Salicotto che, nonostante le limitazioni a causa del Covid-19, hanno realizzato un bel gesto di solidarietà nei confronti dei coetanei che stanno trascorrendo il periodo di Pasqua in ospedale. A rappresentare la Contrada della Torre, l’onorando priore Pier Luigi Millozzi, la presidente del gruppo piccoli torraioli, Veronica Sali, il vice presidente Sergio Nuvola.A fare gli onori di casa il professor Mario Messina, direttore del Dipartimento della Donna e dei Bambini, insieme alla coordinatrice infermieristica Giuliana Masiero che hanno ringraziato di cuore la Contrada.