Siena, l'AVO dona uova e colombe pasquali agli ospiti delle Rsa e ai piccoli pazienti delle Scotte

L’Associazione Volontari Ospedalieri ha voluto, nonostante la pandemia, essere vicino agli ospiti delle RSA di Siena dove presta servizio (Campansi, Butini e Caccialupi) e con i piccoli degenti di Pediatria delle Scotte con consegna delle uova pasquali e di colombe."Tutto questo - spiega l'associazione - è stato possibile grazie anche alla collaborazione, visto che non possiamo essere presenti, delle animatrici delle varie strutture e delle infermiere dell’ospedale. Il nostro sostegno, con una donazione, è stato rivolto anche alle persone che hanno bisogno di un aiuto in questo particolare momento. Questo attraverso la Caritas Diocesana e di Montepulciano e alle Parrocchie dell’Alberino, Provenzano e San Miniato. Per gli ospiti delle RSA continua sempre il servizio di videochiamate iniziato tempo fa. L’A.V.O. spera di poter riprendere il proprio servizio in queste strutture quanto prima e portare una parola di conforto alle persone che soffrono, accentuato in questo periodo da una mancanza di socializzazione."